Guten Morgen!

Kennen Sie dieses Gefühl? Ein Ziehen in der Brust, ein Flimmern in den Eingeweiden und der dringende Wunsch, weit wegzufahren, am besten sofort und auf der Stelle? Ans Meer oder in die Berge, Sterne schauen in der Wüste, sich verirren in den engen Gassen einer mediterranen Küstenstadt?

Selten haben Reiseerinnerungen und -Fotos solches Fernweh ausgelöst wie während Lockdown und Heimaturlaub-Pflicht. „Reisen sind Abenteuer, Horizonterweiterung, Bootcamps für soziale Intelligenz, manchmal Vergnügen, oft auch Desaster, bisweilen sogar lebensbedrohlich“, schreibt Gesellschaftsressort-Leiterin Angelika Hager in der Titelgeschichte des aktuellen profil.