Vielen Dank für die Blumen!

Guten Morgen!

Manchmal fallen einem Sachen ein: Was träumt wohl „Perseverance“? Hmmm. Die Frage steht bekanntlich seit einiger Zeit im, tja, Weltraum, ob Androiden von elektrischen Schafen träumen, warum also soll der Roboter-Rover, der seit gut eineinhalb Wochen mutterseelenallein in der Mars-Wüste vor sich hinfiepst, nicht auch aus stellarer Langeweile heraus den einen oder anderen Traum träumen? Wir wissen nicht, was in dem Landegerät, das so aussieht, als hätte der NASA-Hausmeister übriggebliebenen Krempel zusammengeschraubt, vor sich geht, aber wir können ja mal annehmen, dass „Perseverance“ tief in seinem Herzen von daheim träumt.