Warum Anschober nicht gescheitert ist

Was mich zum zweiten Punkt bringt: In einer Welt der nimmermüden Leistungsträger, wie die ÖVP sie gerne propagiert, repräsentieren Anschobers Verwundbarkeit und Emotionalität einen neuen Stil. Eine Blaupause für eine neue politische Männlichkeit jenseits der „immergleichen Business- und Leistungsmännlichkeiten, die sich keine Fehler eingestehen und immer funktionieren“, wie sie Männerforscher Christoph May auf derstandard.at beschreibt, „es ist absolut einzigartig, dass ein männlicher Politiker sich öffentlich so äußert“. Nicht zu vergessen, wie Anschober durch den offenen Umgang mit seinem Burnout in der Vergangenheit zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen beiträgt. Auch wenn man viele Corona-Maßnahmen kritisieren kann - nicht zuletzt das Chaos beim Impfen, das Clemens Neuhold und Thomas Hoisl hier beschreiben - Scheitern sieht anders aus.