Guten Morgen!

In der Wiener Staatsoper feierte vor einigen Wochen Wagners Parzifal in einer aufregenden Neuinszenierung seine Premiere; coronabedingt im ORF übertragen. Nun geht es im Parzifal um vieles, das uns heute umtreibt: um Frauen- und Männerwelten, Gesellschaft und Isolation, Schuld und Sühne, Liebe und Sexualität. Aber es geht auch um die einfache, menschliche Frage: Wie geht es dir eigentlich? - Die Stimme der Barmherzigkeit, der Menschenwürde, der Grundlage unserer Zivilisation. Der junge Parzifal ist erst einmal nicht in der Lage, diese Frage zu stellen. Es fehlt ihm an Mitgefühl. Aber er lernt dazu.

Die jüngste Titelgeschichte des profil, in der Lehrlinge, Maturantinnen und Maturanten erzählen wie es ihnen im vergangen Jahr erging, hat der Lehrer des Klusemann-Gymnasiums in Graz, Wolfgang Poier, mit seiner Frage: „Wie geht es euch eigentlich?“ ausgelöst. Für Poier hat dieser Augenblick, als er in die Stille einer Online-Stunde hinein diese Frage stellte, vieles ausgelöst. Wie geht es euch eigentlich? - Und es wurde eine Stunde, so Poier, die er zu den schönsten Augenblicken seines Berufslebens zählt.