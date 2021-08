Rainer Nikowitz: Geht 1G?

Kurz: Du bist Arzt. Du weißt, dass an 1G ka Weg vorbeiführt. Und du hast sicher schon öfter gsagt: „Sie haben noch eine Woche zu leben.“ Da is doch „Sie haben noch eine Woche zum Fortgehen!“ viel weniger schlimm.

Mückstein: Deine Landeshauptleute sagen alle, dass sie eine Lösung vom Bund wollen. Die meisten von denen san deine. Und warten auf eine Ansag von dir.

Kurz: Ma … Dabei war alles so super vor drei Monat. Wie i Corona für beendet erklärt hab. Scheiß indische Variante!

Mückstein: Delta, bitte! Die Inder wollen net, dass ma sie nach ihnen nennt.

Kurz: Dann hätten sie sich’s halt ghalten, wenn’s des net wollen!

Mückstein: Wie auch immer man’s nennt. Sie hat uns ordentlich in die Suppn gspuckt.

Kurz: Weißt was? Wir wickeln des am besten so ab: Wir stellen uns einfach tot – und lassen des den Hacker und den Ludwig machen.

Mückstein: Oder die Mikl-Leitner und den Platter.

Kurz: Mei Idee gfallt ma besser.