Rainer Nikowitz: Loch-ins-Knie-Pass

Rendi-Wagner: Und den Fokus nach der Pandemie mit all ihren Folgen, wirtschaftlich und sozial, wieder auf die wirklich wichtigen Dinge legen. Die alle bewegen! Und zwar in die von uns gewünschte Richtung!



Kaiser: I hab's: unser Einbürgerungsrecht! Muss viel leichter gehen! Hier geboren is gleich Staatsbürgerin! Kürzere Fristen! Zuerst Pass - dann Integration! Des is dos richtige Thema zur richtigen Zeit! Dos wird einfoch der Heuler!!



Rendi-Wagner: Ja! Genial! I hätt a schon den Slogan: Balkan-Route war gestern - SPÖ-Einbürgerungen sind heute!



Ludwig: Also jetzt, wo i den so hör ...