Rainer Nikowitz: Migrantig

Kurz: Ich hab euch so kurzfristig einberufen, weil: Alarm!!



Tanner: I sag's glei: Was ich auch immer in dem Chat gschrieben hab - es war net so gmeint!



Kurz: Aber nein, darum geht's net. Die Roten greifen uns in unserer Kernkompetenz an!



Nehammer: Was? Sie ham mehr Parteispenden lukriert als wir?



Kurz: Des will i net hoffen. Aber des isses a net. Na, i mein unser Kernkompetenz Migration. Also eigentlich: goschert reden über Migration.



Tanner: Aber des mach ma ja eh immer no.

Kurz: Schon. Aber de verlangen jetzt, dass ma auch was tun.



Nehammer: Frechheit! Wie wann vollmundige Ankündigungen auf amoi nix mehr wert wären!