Rainer Nikowitz: Nachbetrachtung

Blümel: Uuuund aus! In! your! face! Krainer! Nie wieder fragst mi deppert!



Kurz: It's all over now, baby blue!



Blümel: Ja, der Blaue hat a gnervt. Was eigentlich no a größerer Witz is, wenn man bedenkt, wem ma des gschissene Tribunal eigentlich zum Verdanken ghabt ham.



Kurz: Wenn mi ab jetzt irgendwer von der Opposition a nur fragt, wie spät es is, verweiger i die Aussage.



Blümel: Du bist da eh no cool. Weil i mach des ab jetzt a bei de Grünen.



Kurz: Wobei dei letztes Foul mit de Akten ungeheuer elegant war. Dass du sie so spät lieferst, dass de Gfrieser sie jetzt zwar ham, aber in Wirklichkeit nix mehr anfangen können damit - des is Weltklasse!