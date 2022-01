Rainer Nikowitz: Impfstoff-Wechsel

Petrovic: Da hamma’s. Will mi net verstehen. Typisch Silberrücken.

Kogler: Äääh… jetzt umso mehr: Was?? Wovon redest du?

Petrovic: Und dabei hab ich mit dem Bill Gates no net amoi angfangt!

Mückstein: Oh mein Gott!

Petrovic: Hör ma auf mit dem. Der is die einzige Verschwörungstheorie, an die i net glaub.

Mückstein: I weiß echt nimmer, was ma da tun soll.

Kogler: Und dabei hätten wir doch an sich wirklich mit den rechten Schwurblern scho mehr als genug zu tun.

Petrovic: Sagt wer?