Rechte Winkel: Was macht Oberösterreich so attraktiv für Rechtsextreme?

Auf einem leeren, mit Polizeiband abgesperrten Grundstück am Rande eines Linzer Wohngebiets stapeln sich die Bestandteile eines Holzriegelhauses, das in einigen Wochen ein Asylquartier sein sollte. Unbekannte steckten die Wände und Pfeiler in Brand. Die Feuerwehr raste herbei und löschte das Feuer. Das ORF-Landesstudio Oberösterreich schickte ein Kamerateam, das die angekohlten Teile filmte. Vom Täter fehlt jede Spur. Vielleicht waren es auch mehrere.



Als die Bilder on air gingen, saß eine Autostunde entfernt Klaus Gattringer, ÖVP-Bürgermeister von Altenfelden im Mühlviertel, vor dem Fernseher. Hier ereilte ihn ein unvermutetes Déjá-vu-Erlebnis, denn vor sieben Jahren war in seiner 2500-Seelen-Gemeinde ein baugleiches, bereits zusammengebautes Holzriegelhaus, in das 48 Flüchtlinge einziehen sollten, in Flammen aufgegangen.



Genau wie bei uns, dachte Gattringer also. Das gleiche Haus. Vielleicht derselbe Täter? Der Brandstifter wurde nie dingfest gemacht. Sollte die Tat die Gemeinde damals einschüchtern, verfehlte sie ihren Zweck. Das zerstörte Asylquartier wurde abgerissen, an Ort und Stelle ein neues errichtet. Hier leben nun zwischen 30 und 40 junge Männer, die meisten aus Afghanistan und Syrien, gröbere Probleme habe es mit ihnen in all den Jahren nicht gegeben, so Gattringer.



Auch das in Linz angezündete Holzhaus soll wie geplant kommenden Mai als Grundversorgungsquartier des Landes Oberösterreich aufsperren, geht es nach Christian Wagner vom Samariterbund Oberösterreich, der die zerstörten Bauteile beim Mühlviertler Hersteller mittlerweile nachbestellt hat. ÖVP-Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer verurteilte den Anschlag. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger forderte die im Land regierende ÖVP-FPÖ-Koalition auf, "verstärkt den Dialog mit der ansässigen Bevölkerung zu suchen".Über die Verteilung von Asylwerbern zwischen Stadt und Land war im Vorfeld heftig gestritten worden.

Bei rechtsextremen Straftaten führend

Was aber ist mit den Tätern? Just am Tag des Brandanschlags wurde eine neue Statistik zu rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Straftaten öffentlich. Und wieder lag Oberösterreich an der Spitze. In keinem anderen Bundesland werden so viele einschlägige Delikte begangen. Seit 2015 liegt das Land ob der Enns auf dem ersten Platz; in der jüngsten Zählung wird es erstmals von Wien überholt, allerdings lebt hier fast eine Million Menschen mehr als in Oberösterreich.



Dass die Öffentlichkeit sich dieses Bild verschaffen kann, ist nicht selbstverständlich. Der Rechtsextremismus-Bericht wurde unter der ersten schwarzblauen Koalition (2000 bis 2002) abgeschafft, nachdem Burschenschaften auf ein Ende der "Gesinnungsschnüffelei" gedrängt hatten, und nie nicht wieder aufgelegt. Seit 2017 springt die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz in die Bresche, indem sie regelmäßig parlamentarische Anfragen an den Innenminister richtet. 2022 zählte man österreichweit 928 einschlägige Delikte (Wien: 212, Oberösterreich: 187, Niederösterreich: 181); das Gros (nämlich 791) wies einen rechtsextremen Hintergrund auf (Wien: 195, Oberösterreich: 173; Niederösterreich: 128).



Die Umtriebigkeit von Rechtsextremisten in Oberösterreich ist historisch begründet, hat mit der Nähe zu Deutschland zu tun und zehrt zudem von einer Kultur des Verharmlosens. Der Reihe nach: Laut Historikern reicht der starke Deutschnationalismus bis zur Gegenreformation mit ihrer brutalen Rekatholisierung zurück. Das Innviertel, das bis 1779 zu Bayern gehörte, und das Hausruckviertel gelten als Aufmarschgebiete der Rechtsextremen. Auch die Anfänge der FPÖ wurzeln in diesem Milieu.



Burschenschaften etablierten sich als Kaderschmieden. In Ried im Innkreis, das die FPÖ für ihre deftigen "Politischen Aschermittwoche" auserkor, stellt die "Germania" das braune Epizentrum dar, in Linz ist es die "Arminia Czernowitz",deren Mitglieder sich in der oberösterreichischen FPÖ tummeln. Sowohl der gegenwärtige FPÖ-Obmann Manfred Haimbuchner ist schlagender Burschenschafter("Corps Alemannia Wien") als auch Detlef Wimmer, der bis 2019 Vizebürgermeister in Linz war und seit Kurzem der Linzer Lokalbahn AG vorsteht. Er zählt zur erwähnten "Arminia Czernowitz". Der vor zehn Jahren zurückgetretene frühere FP-Klubchef im Linzer Gemeinderat, Sebastian Ortner, wiederum war Mitglied der "Volkstreuen Außerparlamentarischen Opposition" (VAPO), die von Gottfried Küssel angeführt wurde. Die Liste ließe sich lange fortsetzen.