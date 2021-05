Rechtsanwältin Andrea Posch: „Alle sind aufmunitioniert“

profil: Eltern fühlen sich vom Jugendamt mitunter schikaniert und bestraft. Was geht hier schief?

Posch: Der Eingriff hat per se etwas Eskalierendes. Der Fokus sollte weniger auf den Eltern als auf den Kindern liegen. Der Jugendwohlfahrtsträger ist in einer schwierigen Lage. Handelt er bei Gefahr im Verzug nicht, und es passiert etwas, ist er dran.

profil: Er gilt als Hüter des Kindeswohls, kann sich aber fallweise irren, oder?

Posch: Deshalb braucht es eben eine frühe externe Kontrolle. Rückzieher sind für eine Behörde schwierig. Angenommen, die Polizei nimmt Sie fest, und ein Richter befindet innerhalb von 48 Stunden, das war nicht richtig. Dann kann man sagen: Okay, die Polizei hatte eine andere Einschätzung. Die Polizei täte sich schwer, selbst zu dieser gegenteiligen Ansicht zu kommen.

profil: Bei Kindesabnahmen ist diese externe Instanz doch das Gericht.

Posch: Das Verfahren dauert nicht nur zu lange, es ist auch die Position des Kindes zu schwach. Alle sind aufmunitioniert. De facto gibt es Interessenskonflikte. Davon auszugehen, dass der Jugendwohlfahrtsträger die Interessen des Kindes vertritt, ist strukturell ungefähr so problematisch, als würde die Polizei die Interessen von Festgenommenen vertreten. Kinder bräuchten eine unabhängige rechtliche Vertretung, analog dem Patientenanwalt in der Psychiatrie.