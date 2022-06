Geld gegen Lunge: Was wurde aus den Vorwürfen gegen Walter Klepetko?

Der angebliche Skandal schuf Fakten. So musste Kroatien schneller auf eigenen Beinen stehen als geplant. Wegen der Ermittlungen platzten OP-Termine kroatischer Patienten im AKH. Lungentransplantationen bei Ausländern wurden per Weisung untersagt. „Das war ein Desaster und kostete mindestens einen unserer Patienten das Leben“, sagt Miroslav Samarzija vom Transplantationszentrum Zagreb. Doch das Team um Klepetko und seinen Nachfolger Konrad Hötzenecker habe ihn nicht im Stich gelassen. Nachdem Samarzija sein Zentrum binnen sechs Monaten aufgerüstet hatte, reisten die Österreicher fünf Mal nach Zagreb, um ihm bei Operationen beizustehen. Für einen jungen Patienten auf der Warteliste kam dies allerdings zu spät.

Griechenland hat indes einen Schlussstrich unter seine Kooperation gezogen.

Der Grund: Eurotransplant hatte die Vergabe einer Lunge an die griechische Patientin zuerst als regelwidrig gerügt und erst später eingeräumt, dass die Organzuteilung rechtens war. „Wir informieren Sie über unsere Entscheidung, dass wir von nun an alle überschüssigen Organe anderen europäischen Organisationen anbieten“, schrieb Andreas Karabinis, Präsident der Hellenic Transplant Organization im November 2019. Ein schwerer Verlust für Eurotransplant: Die Griechen hatten immerhin zwölf bis 14 Lungen im Jahr mehr geliefert, als sie selbst verpflanzt hatten.

Klepetko sagt, selbst in den härtesten Phasen habe man sich bemüht, die Fäden nicht reißen zu lassen. Sein Team habe einen „Zusammenhalt der Extraklasse“ an den Tag gelegt, habe neben der normalen Arbeit im OP-Saal und am Krankenbett wochenlang Unterlagen für die Staatsanwaltschaft zusammenzutragen. Während der Pandemie fand in seiner Abteilung die weltweit erste Covid-Lungentransplantation statt, über 30 weitere folgten, so viele wie in keinem anderen Land. Mehrmals flogen Chirurgen seines Teams nach Griechenland, nach Slowenien oder Kroatien, um bei Lungen-OPs zu helfen. Von insgesamt neun grenzüberschreitenden Transplantations-Programmen laufen mittlerweile sechs ohne Unterstützung aus Wien, drei scheiterten: in Rumänien waren die logistischen Hürden zu groß; in Bulgarien zerschellte die Initiative an der Pandemie; in der Ukraine, aus der im vergangenen Herbst ein sechsköpfiges OP-Team zum Transplantationstraining im AKH angereist war, fuhr der Krieg dazwischen.

In Klepetkos Büro hängt eine alte Fotografie, die den aufstrebenden Thoraxchirurgen in seinen 30ern zeigt. Er sei sein ganzes berufliches Leben lang mit Freude ins AKH gegangen, sagt Klepetko: „Ich muss schon zugeben, dass ich für einen gewissen Zeitraum diese Freude nicht mehr empfunden habe.“ Inzwischen sei sie „Schritt für Schritt“ zurückgekehrt. 2019 legte Klepetko die Leitung der Uni-Klinik in die Hände von Konrad Hötzenecker. Bis Ende September stehe er seinem Nachfolger als „gemeiner Professor“ zur Seite, denn das Wissen muss weiterfließen. Er habe „immer alles, was ich gelernt habe, sofort geteilt und nie die Angst gehabt, dass mir jemand etwas wegoperiert“, sagt Klepetko. Zu tun gäbe es genug. Für alle.

Seit dem Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft sei quasi amtlich, „dass Transplantationen bei uns absolut sauber und nach bestem Wissen und Gewissen ablaufen“. Auch Eurotransplant und die „Süddeutsche Zeitung“ sollten das erfahren. Kürzlich legte Klepetko in Schreiben an beide Adressen den „Verlauf eines nunmehr über zwei Jahre gelaufenen Verfahrens, dessen Ausgangspunkt ein offenkundig unrichtiger Bericht in der SZ war“, dar. Den Einstellungsbescheid der WKStA fügte er bei und knüpfte daran die Frage, wie man sich eine Rehabilitierung vorstelle. Die Antworten stehen aus.