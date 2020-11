Sie sehen blendend aus

Oder das launige Interview von Gernot Bauer mit der 80-jährigen Senioren-Chefin Ingrid Korosec, die bereits zehn ÖVP-Obmänner erlebt hat und von der „neuartigen Message Control“ bisher offenbar verschont geblieben ist, sonst würde sie sich nicht– frei nach George Bernard Shaw - als „gefährliche, alte Frau“ bezeichnen. Oder die Geschichte über die mittlerweile gut belegten Vorwürfe, die EU-Grenzschutzagentur Frontex spiele bei Zurückweisungen von Asylsuchenden im Mittelmeer eine mehr als fragwürdige Rolle (Kollegin Siobhán Geets). Oder die facettenreiche Würdigung zum 50. Geburtstag der TV-Serie „Tatort“, zu der Angelika Hager einen gar nicht so lieblosen Text über ihre abgekühlte Liebe zum Sonntagabend-Krimi beisteuerte.

Apropos Zuversicht: Karin Cerny rezensierte einen Fotoband des Londoner Fotografen Tariq Zaidi, der den exzentrischen Modestil der kongolesischen Sapeurs mit der Kamera dokumentierte. Cerny bemüht das Dress for Success-Credo der 80-Jahre-Yuppies: Zieh dich zum Bewerbungsgespräch so an, als ob du den Job bereits hättest. Die stolzen Sapeurs und Sapeuses leben in den Slums von Kinshasa und Brazaville, werfen sich in Schale, als wären sie Millionäre, und sehen in ihren knalligen Anzügen und bunten Socken schlicht umwerfend aus.