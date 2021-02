SchülerInnen fordern Klarheit von Faßmann und Kurz

Ab heute findet an den Schulen in Wien und Niederösterreich unter strengen Auflagen wieder Präsenzunterricht statt, die restlichen Bundesländern ziehen am 15. Februar nach. Mittels Eintrittstests und Schichtbetrieb soll eine möglichst geringe Ansteckungsgefahr gewährleistet werden. Indes üben mehrere Wiener SchülerInnen in einem offenen Brief an den Bildungsminister und den Bundeskanzler Kritik am Corona-Management an den Schulen.

Alexander Leithner ist Maturant am Piaristengymnasium und einer der SchülerInnen, die sich nun schon zum zweiten Mal in einem offenen Brief an die Regierenden gewandt haben. Er fühlt sich ignoriert. „Es wurde zwar immer auf die Maturantinnen und Maturanten geschaut, aber es wurde nie darüber diskutiert, was mit den anderen Klassen passiert. Von den Schülerinnen und Schülern, die nächstes oder übernächstes Jahr die Matura machen, kann man nicht erwarten, dass sie die Prüfungen in voller Härte schreiben sollen. Sie waren um einige Zeit länger im Distance Learning als die Abschlussklassen des vergangenen Jahres - das wird nicht funktionieren. Es wurde ihnen viel Zeit in der Schule genommen, deswegen sollte auch der Stoff gekürzt werden,“ sagt er im Gespräch im profil.

Die frühere Ombudsfrau im Bildungsministerium, Susanne Wiesinger, hatte aufgrund der großen Versäumnisse in der vorletzten profil-Ausgabe für eine breitflächige Wiederholung des Schuljahres an manchen Schulen plädiert – für Leithner wäre das keine Lösung für Oberstufen. „Da hängt auch einfach zu viel dran: Seien es die Anmeldefristen für Universitäten, oder der Zivil- und Grundwehrdienst, für den viele von uns schon Zusagen haben. Durch eine kollektive Wiederholung würde das alles über den Haufen geworfen werden und wir würden vor einer noch größeren Unsicherheit stehen.“