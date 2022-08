profil: Sie sind streitbar, der „Standard“ nannte Sie den „Trump aus Waidhofen an der Ybbs“. Trifft das zu?

Sobotka: Ich habe mit Trump nichts gemeinsam und kann mit solchen Zuschreibungen wenig anfangen.

profil: Sie gelten als eher konfliktfreudig.

Sobotka: Das war ich nie. Ich gehöre allerdings zu den Politikern, die Ecken und Kanten haben, bleibe bei meiner Grundhaltung und verbiege mich nicht.

profil: Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern bezeichnete Sie als „Abrissbirne“ der SPÖ-ÖVP-Koalition.

Sobotka: Geschichte ist Geschichte, was vorbei ist, ist vorbei.

profil: Die Große Koalition war unbeliebt. Jetzt ist Türkis-Grün unbeliebt, das Vertrauen im Keller. Was macht die Regierung falsch?

Sobotka: Wir sind permanent in aufgeregter Stimmung und leben in extremen Zeiten. Da hat jede Regierung in Europa Schwierigkeiten, breiten Zuspruch zu erhalten. Viele Menschen sind verunsichert, haben Ängste und halten alles für schlecht. Dabei steht die österreichische Regierung im EU-Vergleich noch gut da. Nehmen wir das Beispiel der Covid-Finanzierungsagentur Cofag: In Italien gab es bei Corona-Hilfen Betrugsverdacht in Milliardenhöhe, in Deutschland über Hunderte Millionen. Bei uns ist die Aufgeregtheit oft eine künstliche.

profil: Weil der Rechnungshof die Cofag heftig kritisiert.

Sobotka: Es ist nicht fair, diesen Rohbericht ohne Gegenstellungnahme des Finanzministeriums auszuschlachten. Denn es gibt die erste Erkenntnis des Rechnungshofes. Und es gibt die Ansicht des Finanzministeriums mit 1000 Mitarbeitern.

profil: Kritisiert wird etwa, dass der Cofag-Geschäftsführer zwei Gehälter kassierte.

Sobotka: Meines Wissens war das nur von Mai bis Dezember so und wurde geändert. Wenn wir stets eine Neidgenossenschaft erzeugen, werden wir ewig diese Negativstimmung haben.