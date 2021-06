Spieler fordern eine halbe Million von Mr. Green zurück

profil liegen sieben rechtskräftige Urteile österreichischer Gerichte sowie ein europäischer Zahlungsbefehl vor, die von Spielern erwirkt wurden. Sie alle hatten ihre Spielverluste bei Mr. Green eingeklagt, es geht um über eine halbe Million Euro. Erst zocken, viel Geld verlieren – und dann die Verluste zurückfordern? Rechtlich ist das möglich.

Denn legale Sportwettenbetreiber wie Mr. Green bieten in Österreich Online-Glücksspiele an, ohne österreichische Lizenz wohlgemerkt. Ihr Argument: Ihre Konzessionen aus anderen EU-Staaten gelten auch in Österreich, schließlich herrscht in der EU die Dienstleistungsfreiheit. Das Finanzministerium sieht das anders und bezeichnet die Anbieter schlicht als „illegal“.