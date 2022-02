Sympathien für Wladimir Putin: Welch ein Irrtum

Reue ist angesagt. Man glaubte an die Drohkulisse, aber nicht an den Krieg. Man dachte in Kategorien des Kalten Krieges und an die Erfolgsstory von Wandel durch Handel. Man vertraute der Diplomatie. Es wurden weiter Flüge gebucht und Termine vereinbart. Business as usual. Dann der Schock.

Ex-SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern stieg Donnerstagfrüh vergangener Woche nicht in das Flugzeug, das ihn nach Moskau hätte bringen sollen. Er setzte sich an seinen Schreibtisch in Wien und gab bekannt, dass er sein Mandat im Aufsichtsrat der

russischen Staatsbahn mit sofortiger Wirkung niederlege. „Eine Staatsbahn, die in die Kriegslogistik integriert ist, das geht gar nicht“, sagt Kern. Dass es so schnell ginge, damit habe er nicht gerechnet. Er käme sich vor wie ein naiver Pazifist.

Der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident und Vorsitzende der „Bewegung Österreich“, Christoph Leitl, meinte bitter, er habe die Punzierung als Putin-Versteher so lang auf sich genommen, als „mit ein bisschen Einfühlsamkeit und Verständnis für alle

Seiten eine Lösung möglich gewesen wäre“. Dann habe Putin entschieden, „die Ukraine zu nehmen, ein aggressiver und brutaler Akt, der durch nichts zu rechtfertigen ist“. Jetzt sei auch bei ihm der letzte Rest an Verständnis verbraucht.