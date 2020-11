Terror in Wien: "Hätte mir das in Österreich nicht vorstellen können"

profil-Innenpolitikredakteurin Christa Zöchling war beim gestrigen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt vor Ort in einer Bar am Schwedenplatz. Im Gespräch mit Chefredakteur Christian Rainer erzählt sie, wie sie den Anschlag und die Reaktion der Einsatzkräfte wahrgenommen hat. profil berichtet laufend über die Entwicklung der Ereignisse.