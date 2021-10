Thomas Schmid: "Wer zahlt, schafft an"

"Was ich nicht nachvollziehen kann ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll?" - Hausdurchsuchungen im Bundeskanzleramt und der ÖVP, Sebastian Kurz als Beschuldigter - aber der zieht die weiße Weste an.

"Wir stehen bereit, diese Zusammenarbeit fortzusetzen." - Koalitionsende? Nicht mit Kurz.

"Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, die Handlungsfähigkeit des Bundeskanzlers ist vor diesem Hintergrund in Frage gestellt." - Die Grünen haben da ihre Zweifel, Vizekanzler Werner Kogler.

"Die ÖVP ist aufgerufen, eine untadelige Person zu finden, die dieses Amt ausführen kann." - Grüne-Klubobfrau Sigrid Maurer legt nach.