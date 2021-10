Sebastian Kurz in Ibiza: Ein (weiterer) Polit-Krimi

Sollten Sie sich die letzten zwei Tage einem digitalen Detox unterzogen haben und jetzt überfordert sein ob der Sintflut an Nachrichten und Kommentaren, hat profil-Innenpolitik Gernot Bauer die aktuelle Causa Kurz (es ist ja nicht die erste) in einem kurzen 3-Fragen-Video für Sie zusammengefasst. Für diejenigen, die sich am liebsten in jedes Detail stürzen, hat unser Investigativ-Team die gesamten 104 Seiten der Anordnung für die gestrigen Hausdurchsuchungen bei der ÖVP hier online gestellt. Und wenn Sie die ganze Thematik lieber von der unterhaltenden Seite beleuchten wollen, haben wir hier die besten Reaktionen aus dem Internet gesammelt.

Wenn Sie nicht zur Neigungsgruppe "digital detox" gehören, haben Sie als treuer Morgenpost-Leser oder -Leserin bestimmt bereit von unserem neuen Faktencheck-Projekt faktiv gehört. Kurz' Auftritt in der ZIB2 am Mittwoch war ein Paradebeispiel für eine Situation, in der Politiker gerne Tatsachen nach ihrem eigenen Vorteil und Nutzen verdrehen. Und tatsächlich: Unser faktiv-Team hat direkt zwei falsche und eine irreführende Kurz-Aussage identifiziert (lesen Sie den Faktencheck hier).

Für tiefergehende Analysen und Berichte freuen Sie sich auf das neue profil - die Redaktion arbeitet unter Hochdruck an der neuen Ausgabe. Jede Minute könnte dieser Polit-Krimi wieder einen neuen Plot-Twist bekommen.

