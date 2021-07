Thunfische ohne echten Thunfisch

Es muss, mit ein bisschen freihändiger Dialektik gedacht, zwischen Licht und Schatten, den Polen Hell und Dunkel, Gut und Böse aber noch etwas Drittes geben, das müssen selbst die ärgsten Pessimisten zugeben. Da trifft es sich gut, dass uns aus Übersee folgende Meldung erreicht: Die „New York Times“ kaufte in Los Angeles in unterschiedlichen Filialen der Schnellrestaurantkette Subway mehrere Sandwiches mit Thunfisch-Aufstrich und schickte diese an ein Lebensmittellabor. „In der Probe wurde keine Thunfisch-DNA gefunden. Daher lässt sich die Spezies nicht bestimmen“, zitierte die Zeitung das Untersuchungsergebnis. Subway wiederum vermeldete in Vorwärtsverteidigung, dass DNA-Untersuchungen keine zuverlässige Methode seien, um Thunfisch in Thunfisch nachzuweisen. „Was thun die da rein?“, empörte sich die „Bild“-Zeitung scheinheilig, selbst ein medialer Vakuumierer im Riesenformat.