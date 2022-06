Tirol-Landeshauptmann Platter soll vor Rücktritt stehen

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, soll der Tiroler Landeshauptmann Platter morgen seinen Rückzug ankündigen. Die eigentlich 2023 anstehenden Landtagswahlen sollen auf Herbst vorverlegt werden, bis dahin will er im Amt bleiben.

Beim Landesparteivorstand am Montag will Platter den Wirtschaftslandesrat Anton Mattle als seinen Nachfolger vorschlagen. Mattle ist seit vergangenem Jahr in der Landesregierung.