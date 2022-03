Trotz Beinschab-Affäre: Landeshauptleute verheimlichen Studienergebnisse

Worum es dabei ging - und wer beauftragt wurde? Dazu mauerten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und die übrigen ÖVP-Regierungsmitglieder. Sie begründeten das mit dem "Grundrecht auf Datenschutz", das auch für Studienautoren gelte: "Gerade bei privatrechtlich eingerichteten juristischen Personen, die marktwirtschaftliche Leistungen erbringen, bestehen grundsätzlich überwiegende Geheimhaltungsinteressen."

In der Landesregierung dürfte es unterschiedliche Rechtsauffassungen geben, denn FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl ging ein wenig transparenter vor: Er gab immerhin bekannt, dass er eine "äußerst umfangreiche, aufwendige und sehr aufschlussreiche Studie zum Thema 'Mensch und Hund - Wissen wie's geht!'"um 5000 Euro beauftragte, die zur Novellierung des Hundehaltegesetzes dienen soll. Ergebnisse und Studienautoren hielt aber auch der FPÖ-Mann geheim.

Die niederösterreichischen NEOS halten das Datenschutzargument für vorgeschoben. Sie verweisen auf SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die in ihrer Beantwortung der Anfrage transparent erklärte, dass sie die Fachhochschule St. Pölten beauftragt hat, Versorgungslücken bei der Wohnungslosenhilfe zu identifizieren und dafür 48.000 Euro fällig wurden. Für NEOS-Landessprecherin Indra Collini hat die Auskunftsverweigerung "ein Geschmäckle". Sie glaubt zwar nicht, dass sich hinter jeder Umfrage eine Beinschab-Affäre verbirgt, meint aber: "Wenn öffentliche Gelder in Studien fließen, dann haben die Bürger ein Recht, zu erfahren, was drinnen steht. Nur so verhindern wir strukturelle Korruption." In Ländern wie Schweden seien solche Transparenzstandards "ganz normal". In Österreich bleiben dagegen etwa 20 bis 30 Prozent der Studien geheim, die von der Bundesregierung beauftragt wurden, wie NEOS-Nationalrat Niki Scherak vorrechnet.

Offenlegung - das fordert sich als Oppositionspartei leichter, als es sich in der Regierung umsetzt. In einer Fragestunde im Wiener Gemeinderat knöpfte sich ÖVP-Mandatarin Caroline Hungerländer den NEOS-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr vor, der in der Rathaus-Koalition mit der SPÖ für Transparenz zuständig ist. Es ging um das umstrittene Bauprojekt am Wiener Heumarkt, das zwischenzeitlich den Weltkulturerbe-Status der Innenstadt gefährdete. Ein neues Gutachten zum Thema veröffentlichte die Stadt aber nur in groben Auszügen. "Jetzt würde uns natürlich wahnsinnig interessieren, was in diesem Gutachten drinnen steht", argumentierte Hungerländer und fragte Wiederkehr, ob seine Transparenz bei "salbungsvollen Worten" ende. Wiederkehrs mauer Konter: Es sei eine "ständige Abwägung zwischen Datenschutz und dem Herausgeben von Information". Er schob die Verantwortung auf die Bundesebene: Ein Informationsfreiheitsgesetz müsse her.