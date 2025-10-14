U-Haft über mutmaßliche Spendenbetrügerin Sanela G. verlängert

Die Untersuchungshaft gegen Sanela G. ist am Dienstag verlängert worden. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Graz auf Nachfrage von profil. Die 33-Jährige sitzt seit September in Graz in U-Haft. Ihr wird vorgeworfen Spendengelder für Familien der Opfer des Grazer Amoklaufs erschlichen zu haben.

Sanela G. soll sich nach dem Amoklauf im Juni unter anderem als Angehörige ausgegeben und über soziale Medien zu Spenden aufgerufen haben. Laut Recherchen von profil und „Datum“ sind auf diese Weise 37.262 Euro zusammengekommen. Das Geld, das laut ihren Angaben direkt an Betroffene gehen sollte, sei laut Ermittlern jedoch nicht weitergeleitet worden. Sanela G. zeigte sich in der Einvernahme geständig, betonte aber, sie habe das Geld noch an die Hinterbliebenen überweisen wollen.

Darüber hinaus wird gegen die Beschuldigte wegen mutmaßlichen Sozialbetrugs ermittelt. Sie soll vorgegeben haben, eine Ausbildung zur Pflegeassistentin zu beginnen wollen und Aufnahmebestätigungen gefälscht haben. Ermittlungen zufolge soll sie unrechtmäßig AMS-Leistungen in Höhe von bis zu 23.000 Euro bezogen haben. Eine weitere Auszahlung von rund 14.000 Euro konnte nach ihrer Festnahme verhindert werden.

Die Staatsanwaltschaft Graz beantragte die Verlängerung der Untersuchungshaft wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr. Sanela G. bleibt damit in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

profil und „Datum“ hatten im September über die mutmaßlichen Machenschaften von Sanela G. berichtet. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.