Ukraine-Flüchtlinge: Österreich will helfen

Was bedeutet das in der Praxis? Ukrainische Flüchtlinge reisen 90 Tage visafrei ein. Die Massenzustrom-Richtlinie garantiert einen einjährigen regulären Aufenthalt, mit der Option, diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern. Sie erhalten medizinische Versorgung. Ihre Kinder dürfen die Schule besuchen. Der Arbeitsmarkt steht offen. Ein Asylverfahren entfällt; die individuelle Möglichkeit, um Asyl anzusuchen, bleibt davon unberührt. Was der Passus, wonach ukrainische Flüchtlinge "notwendige Hilfe in Form von Sozialleistungen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts" erhalten, genau bedeutet, harrt einer konkreten Ausgestaltung.



Noch regiert der Notfall. Und es zeigen sich erste Anzeichen von Erschöpfung. Nina Hawrylow lebt in Linz. Sie hat einen ukrainischen Großvater und verbrachte mehrere Jahre in Kiew und Odessa. Wenn Journalisten fragen, wie es Ukrainerinnen in Österreich geht, die von hier aus versuchen, Verwandte in Sicherheit zu bringen, übernimmt sie es, in ihrem Namen zu sprechen, "weil ich bemerkt habe, dass viele ziemlich ausgelaugt sind".Jede freie Minute, die Mitglieder der ukrainischen Diaspora neben ihrer Arbeit oder ihrem Studium erübrigen können, vermitteln sie Hilfsgüter oder lesen Chats, in denen jemand schreibt: "Heute kommen zwei Erwachsene mit drei Kindern an. Wo können sie schlafen?",und jemand antwortet: "Schickt sie zu mir!" Oder: "Meine Oma und meine Mutter haben es aus Kiew raus geschafft. Ich habe Matratzen für sie, aber kein Bettzeug." Auch Hawrylow sagt, die meisten versuchen dorthin zu gelangen, wo sie jemanden kennen. Wer niemanden im Ausland habe, bleibe im Übergangslager an der Grenze.



2015, als sich Hunderttausende Syrer, Iraker und Afghanen Richtung Europa aufmachten, war es ähnlich. Der Staat kam erst lange nach den zivilgesellschaftlichen Initiativen wie "Train of Hope" in die Gänge. Dass man die Helferinnen und Helfer zuerst dringend brauchte und hinterher als "Willkommensklatscher" verhöhnte, haben viele nicht vergessen. Der Staat neige dazu, die Zivilgesellschaft "auszunützen, statt zu nützen", konstatiert Ex-Caritas-Präsident Franz Küberl: Hilfsorganisationen und Freiwillige würden "wie eine Ziehharmonika aufgeblasen, wenn die Not akut ist, und wenn sie nicht mehr nötig sind, einfach zusammengeschoben". Die Vertrauensbasis sei nachhaltig beschädigt, meint auch Martin Schenk, Sozialexperte der Armutskonferenz: "Viele Ehrenamtliche fragen sich jetzt insgeheim, wie lange es dauert, bis sie wieder als Deppen hingestellt werden."



Cornelius Granig managte das Ukraine-Geschäft der Raiffeisen-Bank und von Siemens und arbeitete als Unternehmensberater in Kiew und Wien. Er appelliert an die österreichische Regierung, "die Diaspora einzubeziehen: Sie ist engstens vernetzt und koordiniert nicht nur Hilfslieferungen und Telefonate in die Heimat, sondern auch die Hilfe hier." Gemeinsam mit A1 errichtete man in der Postgasse ein Callcenter: "Die Leute, die hier am Telefon sitzen und Ukrainisch sprechen, könnte der Bund oder die Stadt Wien sofort übernehmen."