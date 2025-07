Ukrainische Pensionisten in Österreich: Zu wenig zum Leben

Denn das, was Svitlana Rhyzova passiert, ist kein Einzelfall, sondern betrifft potenziell all jene, die Pensionen aus der Ukraine beziehen. Wie viele es genau sind, kann niemand so recht sagen, nur so viel ist bekannt: In Österreich leben rund 7000 ukrainische Vertriebene, die älter als 65 Jahre alt sind.

Kürzungen auch in Wien

Wien trägt die Hauptlast der Ukraineversorgung, die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer kamen in der Bundeshauptstadt an und leben da auch. In Wien gebe es keine Kürzungen für Pensionisten, ließ sich Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bei Ö1 zitieren. Man sei gespannt, so das rote Wiener Stadtratsbüro, ob der Innenminister, der gemeinsam mit den Ländern für die Grundversorgung zuständig ist, Alten und Hilfsbedürftigen wirklich ihre kleinen Pensionen von der Grundversorgung abziehen will. Bei jenen 2700 Menschen aus der Ukraine, die über 60 Jahre alt sind und in Wien leben, sei es zu keinerlei Kürzungen oder Rückforderungen gekommen, erklärt das Stadtratsbüro. Nur: Das stimmt nicht. All das passierte auch in Wien. Svitlana Rhyzova ist eine von ihnen, sie lebt in Wien-Landstraße. Dass ihre Gelder gekürzt wurden, hat sie schwarz auf weiß.

Organisationen, die mit ukrainischen Geflüchteten in Wien arbeiten und diese beraten, berichten von vielen Anfragen und viel Verunsicherung. Niemand scheint so recht einen Überblick darüber zu haben, bei wie vielen Personen in Wien es bereits tatsächlich zu Kürzungen gekommen ist. Die Caritas, die im Auftrag des Fonds Soziales Wien (der dem Stadtratsbüro Hacker untersteht) die Grundversorgungsleistungen für jene auszahlt, die privat untergebracht sind, kann auf profil-Nachfrage keine Zahlen nennen. Die Caritas betreibt jedoch selbst vier Häuser in Wien, und dort seien 120 ukrainische Senioren von den Kürzungen betroffen gewesen.

Das Büro Hacker rudert auf Nachfrage von profil zurück. Man werde sich diese Wiener Fälle noch einmal ansehen. Sämtliche Kürzungen würden vorerst ausgesetzt und bis auf Weiteres nicht mehr durchgeführt, das habe Stadtrat Hacker veranlasst.

Keine Änderung bei Freibeträgen

Wien pocht jedoch, wie die NGOs, weiterhin auf die Umsetzung eines Vorschlags des Flüchtlingskoordinators Achrainer. Dabei müsste man nichts Neues erfinden, sondern etwas anwenden, das es ohnehin schon gibt: einen Freibetrag von 110 Euro, der bereits jetzt bei Arbeitseinkünften zur Anwendung kommt. Wer in diesem Rahmen dazuverdient, dem droht keine Kürzung der Grundversorgung. Und so sollte es auch bei den Pensionisten sein.

Das Innenministerium jedoch winkt auf Anfrage ab: Die Länder seien für die Versorgung der Vertriebenen zuständig. Und: Es werden keine Freibeträge gewährt, das sei bereits 2012 einstimmig zwischen Bund und Ländern im Koordinationsrat beschlossen worden, da gibt es auch keine Änderung.