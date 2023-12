Ukrainerinnen in Österreich: Geflüchtet, um zu bleiben

Nach einer Phase des Ankommens, die von großer Hilfsbereitschaft geprägt war, ist nun der Alltag eingekehrt, konstatiert Lukas Gahleitner-Gertz vom Verein asylkoordination, „allerdings ein Alltag des Wartens“. Ukrainerinnen und Ukrainer müssten nicht „bis zum Sankt Nimmerleinstag“ in der Grundversorgung ausharren, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) schon vor einem Jahr. Tatsächlich sind immer noch 41.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der staatlichen Grundversorgung , und nicht nur Gahleitner-Gertz fürchtet, dies verfestige sich „zum ewigen Provisorium“.

Während reiche Ukrainer und Ukrainerinnen sich in urbanen Dachgeschossen einquartierten, sind viele andere auf die Grundversorgung angewiesen wie auf einen Bissen Brot. Die Ungleichheit sorgt für Spannungen. Manche können nicht mehr zurück, weil ihr Haus in Schutt und Asche liegt und ihre Felder vermint sind. Andere haben noch Wohnungen in vergleichsweise sicheren Städten, die sie vermieten können. Manche haben Familie in den okkupierten Gebieten, die jetzt in Russland leben; andere im Westen des Landes, weit entfernt von den russischen Raketen. Und wieder andere haben alle Angehörigen im Krieg verloren .

Immer wieder kommt es zudem vor, dass der Staat Gelder verzögert an die Vertriebenen auszahlt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind dann auf die Gunst ihrer Vermieter angewiesen, sonst sitzen sie auf der Straße. Doch auch Essen und Trinken müssen bezahlt werden. „Manche Mütter haben 200 Euro im Monat, um eine Familie zu ernähren“, sagt Tanja Maier, die sich in der Flüchtlingshilfe engagiert: „Ohne Sozialsupermärkte und Essenspakete müssten sie hungern.“ In einigen Ländern werden Älteren sogar 70 oder 100 Euro Pension, die sie in der Ukraine beziehen, von der Grundversorgung abgezogen. Dass die Ukrainerinnen und Ukrainer Geld für später zur Seite legen, etwa für eine Kaution, ein paar Möbel oder ein Auto, ist in diesem System unmöglich.

In Österreich sind 70 Prozent der Vertriebenen privat untergekommen. Trotzdem sind die organisierten Unterkünfte voll. Ukrainerinnen teilen sich die Zimmer mitunter mit zwei, drei anderen Frauen. Die Tagessätze für vulnerable Personen wurden bis dato nicht erhöht. Auch das führt dazu, dass es zu wenig Plätze gibt. Und sucht der Bund eine neue Unterkunft, legen sich häufig Bürgermeister quer. Private Quartiergeber stoßen indes an ihre Grenzen. Strom und Gas wurden teurer, viele leisteten unbezahlte Sozialarbeit, fuhren die Vertriebenen zu Terminen oder sprangen als Übersetzer ein.

Stattdessen sollen die Vertriebenen arbeiten gehen. Wer das tun will, braucht seit April 2023 keine Beschäftigungsbewilligung mehr. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) führt dies als wichtigen Schritt auf „ihrem Weg in die Selbsterhaltungsfähigkeit“ an. So sank die Zahl der Vertriebenen in der Grundversorgung zwar von ursprünglich 60.000 auf 41.000, immer noch sind aber mehr als die Hälfte der Ukrainerinnen und Ukrainer vom Staat abhängig. Laut AMS waren im November 17.000 Vertriebene unselbstständig beschäftigt, immerhin mehr als doppelt so viele wie im Februar (7800).

Doch kaum ist eine Hürde gefallen, ragt dahinter die nächste auf. Denn in der Grundversorgung gilt eine Zuverdienstgrenze. Die Kriterien werden in den Ländern festgesetzt. In manchen wird etwa die Pension aus der Ukraine abgezogen, in anderen nicht. Wer einen Fehler macht, dem drohen Nachzahlungen. Um das zu verhindern, hat Jenia Yudytska auf eigene Faust einen Zuverdienst-Rechner programmiert. Die Telegram-Administratorin der ersten Stunde rechnete zahllose Einzelfälle durch, bis sie sich sicher war, die richtige Formel gefunden zu haben. Der ukrainisch-sprachige Rechner findet sich nun auf der Website des Vereins asylkoordination, ist bis heute der einzige seiner Art und für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ein Sinnbild für den Mangel an offizieller Auskunft.