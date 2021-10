Inzwischen haben die Mangelerscheinungen weitere Teile der Gesellschaft erfasst: Der Fußballklub Rapid Wien scheint ebenso aufs Verlieren abonniert zu sein wie Popstar Bill Kaulitz, der kürzlich in einem Podcast etwas weinerlich den Verlust zumindest eines Teils seiner Unschuld beklagte. Kaulitz, in seinem früheren Leben „Tokio Hotel“-Teeniestar und frisürlich derzeit eine Mischung aus Löwenkönig und Aquaman, gestand, als Minderjähriger bei einem illegalen Porno-Dreh dabei gewesen zu sein, was einen zwangsläufig zu einem weiteren berühmten Vertreter der Lockenkopfmode und des Herzschmerzgewerbes führt: „Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n“, sang Wolfgang Petry.