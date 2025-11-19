Volksanwalt zu SOS-Skandal: „Bei der Aufsicht liegen Dinge im Argen“

Herr Volksanwalt, Sie haben sich bisher nur zurückhaltend zu den Missbrauchsvorwürfen in SOS-Kinderdörfern geäußert, obwohl Sie für Kinderschutzeinrichtungen zuständig sind. Warum?

Achitz

Aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und aus Rücksicht auf die Kinder wollen wir unsere Wahrnehmungen nicht in der Öffentlichkeit diskutieren, sondern werden mit den Behörden zusammenarbeiten, wenn sie an uns herantreten.

Können Sie bestätigen, dass Sie die SOS-Heime kontrolliert haben?

Achitz

Unsere Menschenrechtskommissionen führen im Jahr 450 unangekündigte Kontrollen durch. Da sind Pflegeheime, aber auch die Einrichtungen von SOS-Kinderdorf dabei. In 60 Prozent der Fälle stellen wir Verfehlungen fest, die wir an die Einrichtungen und die Aufsichtsbehörde – also die Bundesländer – melden.

Haben Sie bei den SOS-Kinderdörfern etwas festgestellt?

Achitz

Ja. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, dass unsere Teams vor Ort Zeugen von Missbrauch werden. Wir sind nicht für die Aufklärung der Vergangenheit zuständig, sondern für die Präventive Menschenrechtskontrolle. Wir schauen also darauf, dass die Jugend-WGs so organisiert und ausgestattet sind, dass es möglichst gar nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Es ist meist so, dass wir die internen Dokumentationen in den Heimen durchsuchen – und über Auffälligkeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Einrichtung sprechen. Wir hinterfragen, wie die internen Abläufe bei Missbrauchsvorwürfen waren, an wen es gemeldet wurde und welche Konsequenzen es gab. Wir fragen auch immer, ob die Kinder externe Anlaufstellen kennen, etwa Kinder- und Jugendanwaltschaften.

Es kommen jede Woche neue Vorwürfe gegen SOS Kinderdorf ans Licht, das deutet auf ein größeres Systemversagen hin. Was ist da los?

Achitz

Ein Problem, das wir stark sehen und kritisieren: Die Betreuerinnen und Betreuer in den Kinderschutzzentren haben für diese sensible Arbeit oft nicht die passende Ausbildung. FICE Austria, die Gesellschaft für erzieherische Hilfen, hat im Jahr 2019 ein Buch mit Mindeststandards ausgearbeitet. Da haben alle Bundesländer gesagt: Super. Umgesetzt hat das bisher keiner.