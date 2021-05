Wann sind Sie das letzte Mal von der Polizei angehalten worden?

Antirassistisches Manifest

Anlehnend an die Proteste fingen auch Streaming-Plattformen an, das Defizit in der Repräsentierung von People of Color aufzuholen. Neue Produktionen drehen sich um ihre Geschichten und öffnen den Vorhang zu einer oft ignorierten Welt: Schönheit, Sozialisierung, Sklaverei. Die profil-Rezension zur Amazon Prime-Serie "The Underground Railroad" können Sie hier nachlesen.

Dass Menschen mit heller Hautfarbe im Alltag Respekt erfahren sollte kein Privileg sein, sondern eine Selbstverständlichkeit für alle Menschen. Zu oft ist von Privilegien die Rede, wenn Grundrechte gemeint sind. Privilegien sind Sonderregelungen, Ausnahmerechte, und keine Selbstverständlichkeiten. Menschenrechte dürfen damit nicht verwechselt werden. Denn unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Religion oder Sexualität ist jeder Mensch vor dem Gesetz gleich.