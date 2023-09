Hier lesen Sie das geleakte Strategiepapier für die SPÖ

Jetzt ist schon wieder was passiert. Wollte die SPÖ mit ihrem Strategiepapier eigentlich stärkste Partei werden, ist sie damit jetzt vor allem in den Medien. Unbeabsichtigt hat es nämlich jemand vom SORA-Insititut an einen Mail-Verteiler mit rund 800 Empfänger:innen geschickt, seit Dienstag liegen die Unterlagen dem "Kurier" und der APA vor.

Geplant wurde darin ein Schattenkabinett für Parteichef Andreas Babler. Prominentester Kopf ist Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister. Zeiler galt selbst immer wieder als Kandidat für die Parteiführung. Die SPÖ bestätigte am Abend die Authentizität des Papiers, es handle sich aber um keine Parteiunterlagen, sondern um eine ohne Auftragsverhältnis erstellte Präsentation des SORA-Insitituts.