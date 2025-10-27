Gemeinde plant Feuerwehrhaus auf Gründen von Feuerwehr-Funktionären

Weißenkirchen in der Wachau mit seinen 1300 Einwohnern ist stolz auf seine Traditionen. Seit dem Mittelalter lebt der Ort vom Weinbau, viele Flächen sind seit Generationen im Familienbesitz, in einem der über 60 Weinbaubetriebe steht eine der ältesten Weinpressen des deutschsprachigen Raums – sie soll laut einem Gutachten etwa 500 Jahre alt sein und war bis in die 1990er-Jahre im Einsatz.

Mit einer Tradition will Weißenkirchen brechen. Seit Jahrzehnten gibt es im Gemeindegebiet drei Freiwillige Feuerwehren: In Weißenkirchen und den dazugehörigen Ortsteilen Wösendorf und Joching. Sie wollen sich laut einem Mitgliederentscheid aus dem Vorjahr ab 2026 zusammenschließen, unter einem Kommando. Allerdings nur, wenn die Gemeinde bis dahin einen Grundsatzbeschluss zum Bau eines neuen Feuerwehrhauses fällt. Das ist in der Vorwoche passiert.

Ein Gemeindepolitiker meint, die Causa bereite ihm längst „schlaflose Nächte“. Denn die Diskussion um den neuen Feuerwehr-Standort ist in Weißenkirchen aus vielen Gründen eine delikate Angelegenheit.

Zum einen, weil die Florianis – wie in den meisten Kleingemeinden – das Dorfleben prägen und auch im Gemeinderat stark vertreten sind. Zum anderen, weil Weißenkirchen aufgrund seiner exponierten Lage an der Donau eine einsatzfähige Feuerwehr und damit ein geeignetes, modernes Gebäude braucht. Beim Jahrhunderthochwasser 2002 wurde der Ort überflutet, selbst das Feuerwehrhaus stand unter Wasser – die Schäden waren enorm. Seither gibt es zwar mobile Hochwasserschutzwände, doch die drei alten Feuerwehrhäuser rotten vor sich hin: Ihr schlechter Zustand ist ihnen schon von außen anzusehen, sie wurden in einer Zeit gebaut, als Löschfahrzeuge halb so groß waren wie heute. In eines der drei Häuser passt der rote Einsatz-Lkw nicht mehr hinein, er parkt weit weg von der Kommandozentrale in einer anderen Halle.

Heikle Grundstückssuche

Anders als viele Landgemeinden verfügt Weißenkirchen nicht über hektarweise grüne Wiesen, die mit Einkaufszentren und Gebäuden für Blaulichtorganisationen zubetoniert werden können. Neben den engen mittelalterlichen Siedlungen gibt es Weingärten und Wälder – mehr Platz ist da nicht. Weil diese Landschaft Jahrhunderte überdauerte, zählt sie zum Unesco-Weltkulturerbe. Große Bauvorhaben wie das Feuerwehrhaus können diesen Status ernstlich in Gefahr bringen.

Dem entgegen steht eine Richtlinie des Bundesfeuerwehrverbandes, die genau regelt, welche Mindestausstattungen ein neues Feuerwehrhaus erfüllen muss. Die Richtlinie ist zwar kein Gesetz – wird aber faktisch wie eines behandelt.

Wenn Gemeinden wie Weißenkirchen nicht allein die Kosten für die Häuser tragen wollen, müssen sie die Förderkriterien des Bundeslandes erfüllen – und die sehen in Niederösterreich vor, dass das Haus eben jenen Richtlinien der Feuerwehr entsprechen muss. profil konnte Einsicht in das Papier nehmen.

Vier Meter breite und hohe Fahrzeugtore, zehn Meter tiefe Parkplätze, Räume für Jugend, Kommando, Garderoben und ein Schulungssaal, der pro Mitglied mindestens 1,2 Quadratmeter groß sein muss: Das alles ist auf 64 Seiten fein säuberlich geregelt. Die Mindeststandards des Bundesfeuerwehrverbands sind großzügig bemessen. Kein Wunder also, dass Feuerwehrhäuser selbst in Dörfern wie kleine Festungen anmuten.

Zurück zu den Bauplänen in Weißenkirchen, im Ortsteil Joching (siehe Luftbilder). Eine Arbeitsgruppe aus Feuerwehrleuten und Gemeindepolitikern prüfte mögliche Standorte und schlug auch eine zweite Option vor – neben jener Halle, in der die mobilen Hochwasserschutzwände lagern. Die Option wurde aber bisher von der Gemeinde weniger intensiv verfolgt als der Standort mit den Gründen der Feuerwehrleute, warum auch immer.