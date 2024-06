Wen wählen? Das Wahlkabinchen zur EU-Wahl hilft

Am 9. Juni wählt Österreich seine 20 Abgeordneten für das Europäische Parlament. Sie werden Österreich in Europa vertreten, die Europäische Kommission kontrollieren und gemeinsam mit dem Europäischen Rat EU-weit geltende Gesetze beschließen. Aber welche Partei vertritt Ihre Interessen bei EU-Themen am ehesten?