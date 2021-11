Weniger Hokuspokus, mehr Wissenschaft

Zweifellos haben sich schon viele Österreicher mit der sprichwörtlichen oder auch mit der tatsächlichen Wünschelrute auf die Suche nach dem vermeintlich rechten Weg gemacht. Aberglaube ist hierzulande breit akzeptiert. Auch dort, wo man eher nicht damit rechnen würde. Es soll zum Beispiel das eine oder andere öffentliche Krankenhaus geben, in dem sich ein Granderwasser-Trinkbrunnen befindet. Ich durfte vor einigen Jahren – damals noch bei einem anderen Medium – an einem Artikel mitrecherchieren, bei dem es um ein spezielles Rohr ging, das Leitungswasser „aktivieren“ soll: teuer verkauft an Altersheime, soziale Wohnbauträger und eine Tochter der altehrwürdigen Oesterreichischen Nationalbank. Inspiriert war das Gerät von einem UFO-Erfinder aus dem Dritten Reich. Wissenschaftliche Grundlage: null. Ein Nationalbank-Sprecher ließ damals wissen, die Geräte würden funktionieren.

Das Glückshemd hochkrempeln

Die Inflation an Esoterik wird nun in der Corona-Pandemie zum Problem. Offensichtlich gibt es Menschen, die – teils gefährlichem – Hokuspokus mehr vertrauen als wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ausdrücklich soll an dieser Stelle niemandem die Freude an haltgebenden Ritualen abgesprochen werden. Kenner meines in der Kollegenschaft viel belächelten Lieblings-Dresscodes (Sakko-Pflicht auch bei Videokonferenzen) werden – ob des nun folgenden Geständnisses – erneut schmunzeln: Ich hatte als Schüler ein Glückshemd für Schularbeiten. Ich habe damit allerdings Aufsätze geschrieben und Rechenaufgaben gelöst – und nicht ein Land regiert, Geldpolitik gemacht oder lebenswichtige Entscheidungen getroffen. Und als ich älter wurde und das Hemd zu klein für den Einsatz war, stellte ich endgültig fest, was ich letztlich schon vorher wusste: dass der Lernerfolg gar nichts mit dem schrecklich gemusterten Kleidungsstück zu tun hatte. Heute zögere ich jedenfalls nicht eine Sekunde, den Ärmel für eine wichtige, zugelassene Impfung hochzukrempeln.