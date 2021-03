Wie Corona Österreich spaltet

In dieser harten Realität finden sich die Ostösterreicher spätestens mit 1. April wieder, wenn Lockdown Nummer vier ansteht (oder war es Nummer fünf? Sechs?). Ähnlich wie bei der Öffnung der Skigebiete macht sich hier ein weiteres Mal das Ost-West-Gefälle in Österreich bemerkbar. Und ähnlich wie bei den Covid-Impfungen kommt eine Neid-Thematik auf, die stark auf eine emotionale Ebene abweicht. Denn wenn man sich die Zahlen und Fakten ansieht, hat Vorarlberg nach zwei härteren Wellen eine dritte Welle (wie derzeit in Wien sichtbar) bisher vermeiden können. Und so sollte eine Öffnung der Gastronomie und weiterer Lebensbereiche in einer Region bei gleichzeitiger Schließung derselben in einer anderen leicht nachvollziehbar sein.