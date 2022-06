Wie das Anti-Teuerungspaket bei den Ärmsten ankommt

Doch vergangenen Dienstag schlug ein „Mega-Wumms“ ein. So bezeichnet der grüne Vizekanzler Werner Kogler das Anti-Teuerungspaket der Regierung in der Höhe von sechs Milliarden Euro. Bezieht man die Abschaffung der kalten Progression ein, werden 28 Milliarden Euro bewegt. Kogler verwendet manche Wörter inflationär – schon das Corona-Hilfspaket 2020 war für ihn ein „Mega-Wumms“. Doch auch Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP verspricht nicht weniger, als „den Menschen das Geld zurückzugeben, das ihnen die Inflation genommen hat“. Eine mutige Ansage angesichts der stärksten Inflation seit über 40 Jahren. Hält sie? Wabnig, Pichler und Astrid Esterle, eine Alleinzieherin aus Wien, rechnen nach.

300 Euro pro Monat. So hoch taxiert die Kärntnerin Wabnig die Mehrkosten für Lebensmittel, Strom oder Treibstoff durch die Teuerung. Macht pro Jahr 3600 Euro für sie und ihre zwei Söhne im Alter von 11 und 13 Jahren. Dem gegenüber steht die zu erwartende Entlastung durch das Anti-Teuerungspaket von 1860 Euro. Konkret: 360 Euro Sonder-Familienbeihilfe im August; 500 Euro Klimabonus plus 500 Teuerungsbonus im Oktober, jeweils zur Hälfte für sie und ihre zwei Söhne; bis zu 500 Euro Teuerungsabsetzbetrag beim nächsten Steuerausgleich 2023. Als zahnärztliche Assistentin verdient sie für 30 Stunden 1300 Euro brutto. Den Familienbonus, der um 500 Euro angehoben wird, bezieht zur Gänze der leibliche Vater. So ist es ausgemacht.

Von den 1860 Euro, die Wabnig zusätzlich bleiben, gehen 100 bis 200 Euro wieder für die neue -Steuer ab Oktober drauf. Bleiben weiterhin über 1500 Euro an Teuerungs-Ausgleich pro Jahr. Bei 3000 Euro an gefühlten Mehrkosten durch die Inflation hält Nehammer sein Versprechen in ihrem Fall knapp zur Hälfte ein. „Das ist mehr als gedacht und wirklich eine Stütze“, sagt sie. Sie hätte sich die Summe jedoch ab sofort gewünscht, gleichmäßig auf die kommenden Monate aufgeteilt. Denn schon jetzt bleibe am Monatsende kaum ein Euro übrig. Der eine oder andere Entlastungs-„Brocken“ im Herbst oder gar erst im nächsten Jahr durch den Steuerausgleich könnte zu spät kommen. Wabnigs Freude relativiert sich weiter, wenn sie an den Winter denkt. „Steigen die Preise fürs Heizen und für Lebensmittel weiter so stark, kann es sein, dass mein Urteil über das Paket anders ausfällt.“