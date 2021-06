Wie erkläre ich meinen Rücktritt?

Guten Morgen!

Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, muss Sie allerdings warnen: Im Folgenden geht es um das endgültige Adieu, den Abschied, den Rücktritt und vor allem darum, wie man ihn bekannt gibt. Zurückzutreten ist im Moment gerade en vogue, und wer auch immer der oder die Nächste sein möge, hier ein kleiner Formulierungskatalog für alle Fälle – inklusive Stilkritik. So serviceorientiert kann die Morgenpost sein.

Norbert Hofer, nunmehr Ex-FPÖ-Parteiobmann: „Meine Reise an der Spitze der FPÖ ist zu Ende.“

Kritik: Gewandter Ausdruck, hübsche Metapher („Reise“) unter nachvollziehbarer Nichterwähnung der Reisebegleitung (Herbert Kickl); sehr gelungen, mit dem Wort „Ende“ zu enden.

Wolfgang Brandstetter, nunmehr Ex-Mitglied des Verfassungsgerichtshofs: „Tatsache ist, dass faktisch eine Situation eingetreten ist, in der ich dem VfGH am besten dienen kann, indem ich mich von meiner Funktion zurückziehe.“

Kritik: Ziemlich umständlich formuliert; „Tatsache“ und „faktisch“ sollten nicht einmal in einer nicht-veröffentlichten Minderheitsmeinung im selben Satz stehen.

Thomas Schmid, nunmehr Ex-Vorstand der ÖBAG: „Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Thomas Schmid für die ausgezeichnete inhaltliche Arbeit der letzten zwei Jahre, distanziert sich aber gleichzeitig von den Chatnachrichten.“

Kritik: Schmid erklärt seinen Rücktritt nicht selbst, sondern lässt ihn erklären. Keine Wertung.