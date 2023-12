Windkraft: 2024 droht eine große Flaute

Ende 2022 gab es in Österreich 1374 Windkraftwerke, die jährlich Strom in Höhe von 8,3 Terawattstunden erzeugen – das entspricht elf Prozent des bundesweiten Stromverbrauchs. Laut Erneuerbaren-Ausbaugesetz müssten Windräder bis 2030 17,2 Terawattstunden liefern. Fast ein Viertel des heimischen Strombedarfs könnten sie dann decken; gerade im Winter, wenn wenig Sonne scheint und die Flüsse wenig Wasser führen, ist Windkraft eine wichtige Ergänzung im Energiemix. Das Problem: Dafür müssten 120 Windkraftanlagen pro Jahr gebaut werden. Davon ist Österreich weit entfernt.

Salzburg gehört neben Tirol und Vorarlberg zu den drei Bundesländern, in denen noch kein einziges Windrad steht. Dabei wäre der Ausbau der Windkraft für die Energiewende unerlässlich. Warum kommt Österreich, und allen voran der Westen, hier nicht in die Gänge?

Im Schneckentempo durch die Instanzen

Meist fehlt es am politischen Willen in den Ländern. Und so stehen aktuell 90 Prozent aller Windräder in Niederösterreich und im Burgenland. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten Bundesländer säumig sind, was die Ausweisung von Flächen als Eignungszonen betrifft. „Wenn die Flächen fehlen, fehlen auch die Projekte“, sagt Jaksch-Fliegenschnee. Eine Erfahrung, die auch die oekostrom AG macht. Sie wartet derzeit bei acht neuen Windanlagen, die mehr als 50.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen könnten, auf Bewilligungen. Dabei sind die Projekte fertig geplant, die Investitionen getätigt. Der Hauptgrund für die Verzögerung: unzureichende Flächenwidmungen. „Es braucht seitens der Bundesländer Zielsetzungen, wie viele Windräder bis wann errichtet werden sollen“, so Jaksch-Fliegenschnee.