Wie Parteien bei der Nationalratswahl schummeln können

Sie möchten die Wahlen gewinnen – koste es, was es wolle ? Dann ignorieren Sie die Wahlkampfkostenobergrenze , also den Maximalbetrag für das Kampagnenbudget, und berechnen Sie Strafzahlungen mit ein. Sehen Sie es als Investition in Ihre Zukunft: Wer ungleich mehr Geld in die Kampagne steckt, hat einen Wettbewerbsvorteil und kann so theoretisch mehr Stimmen für die eigene Partei gewinnen. Je besser das Wahlergebnis, desto höher später die Parteienfinanzierung.

Am besten machte es Frank Stronach im Jahr 2013 vor. Die Obergrenze von sieben Millionen Euro wurde zwar nach mühsamen Verhandlungen 2012 beschlossen, aber davon ließ sich der austrokanadische Millionär seine Pläne nicht durchkreuzen. In Interviews kündigte er selbstbewusst sein Wahlkampfbudget an: „20 bis 25 Millionen Euro.“ Trockener Nachsatz: „Wenn wir mehr Geld ausgeben als erlaubt, werden wir die Strafe bezahlen.“ Am Ende gab die Partei in den drei Monaten vor der Wahl, die für die Obergrenze relevant sind, 13,6 Millionen Euro aus. Das war zwar doppelt so viel wie erlaubt, aber selbst mit der Strafe von 567.000 Euro für Stronach leistbar. Erst als er das Interesse an seinem Projekt verlor, ging die Partei (erfolglos) gegen die Strafe vor.