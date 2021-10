Wien-Terror: Weitere Person war bei Munitionskauf anwesend

Jugend im "Block" und IS

Aber der Reihe nach. Am 4. November 2020, zwei Tage nach dem Anschlag, wird ein Jugendfreund des Attentäters auf einer Polizeiinspektion als Zeuge einvernommen. Ishaq F. bringt die Ermittler auf die entscheidende Spur und sitzt wegen seiner Rolle mittlerweile selbst in Haft. Der 21-Jährige kannte den Terroristen seit seinem vierten Lebensjahr, von den großen Wohnsiedlungen in Wien-Liesing, dem "Block", wie er die Gegend nennt. Unter den Jugendlichen drehte sich das Leben damals um Fußball, Kampfsport, Moscheegänge und Treffen in Dönerbuden. "Mit 16 hat er gesagt, er will mit 18 zum IS fliegen, was er dann ja auch machen wollte", sagt Ishaq F. vor den Beamten.

Schon 2018 wollte K. F. nach Syrien reisen, um sich der Terrormiliz anzuschließen. In der Türkei wurde er verhaftet, in Österreich verurteilt. Als K. F. Ende 2019 auf Bewährung freikam, nahm er Kontakt zum Jugendfreund Ishaq F. auf, der gerade eine Strafe in der Justizanstalt Hirtenberg absaß, dort ein illegales Handy besaß. "Er wollte von mir wissen, ob ich im Gefängnis jemanden kenne, der Langwaffen besorgen kann. Ich habe gesagt, es gibt schon Leute hier, die wegen Waffenhandel im Gefängnis sind."