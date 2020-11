Wiener Islamisten-Szene: "Schwach halt, ein Mitläufer"

Am Abend des 2. November ging Aslan mit einem Freund am Donaukanal spazieren. Es war die letzte Chance vor dem Lockdown, spät draußen zu sein. "Auf einmal kam urviel Polizei." Im Internet habe er von einer Schießerei am Schwedenplatz gelesen. "Verdammt, ein Terroranschlag",plötzlich sei das Unvorstellbare riesengroß im Raum gestanden. "Wie? Was? In Wien? Wir waren echt schockiert",sagt er. Wichtiger noch als das, was ihm passieren könnte, sei in diesem Moment für ihn gewesen, dass das "verdammt, hoffentlich kein Muslim ist, zumindest kein Tschetschene."