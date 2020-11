Rechtsanwalt Mayer: "Kreis der Sympathisanten noch viel größer als der islamistischen Gefährder"

profil: Hätten Sie K. F. diesen Anschlag zugetraut?



Mayer: Ehrlich gesagt nein. Ich habe ihn beim Prozess 2019 als Geläuterten erlebt.



profil: Sie vertraten damals den langjährigen Freund des Attentäters, den türkischstämmigen B. K. (22). Die beiden wollten sich 2018 der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien anschließen. B. K. landete nach dem Attentat am Montag erneut in Haft.



Mayer: Ich vertrete ihn nun wieder. Zusammen mit einem weiteren Freund, den 20-jährigen I. B.,ebenfalls türkischstämmig. Beide haben den Attentäter noch am Tag des Anschlags getroffen. Es ging um eine Buchrückgabe. Am Abend erkannte I. B. den Attentäter auf Fotos vom Anschlag und erzählte seiner Mutter davon. Diese wandte sich an einen Deradikalisierungsexperten der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Dieser riet ihr, ihn sofort zur Polizei zu schicken. Er stellte sich.