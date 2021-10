Wir checken, was andere behaupten

Wie Sie sehen, ist also bereits einiges an Arbeit in das neue Projekt geflossen. Trotzdem hat faktiv-Projektleiter Jakob Winter Zeit gefunden, für die aktuelle profil-Ausgabe zu recherchieren, dass Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl bei einem Grundstücks-Deal in seinem Heimatort nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Und: In der profil-Titelgeschichte haben sich meine Kolleginnen Edith Meinhart und Christa Zöchling zum Uni-Beginn angesehen, was Corona mit den Studierenden gemacht hat. Die Pandemie geht inzwischen schließlich bereits in das vierte Semester. All das und vieles mehr können Sie im aktuellen Heft lesen.