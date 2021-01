Arbeitsminister Martin Kocher: Das Ende der Showpolitik?

Teure Langzeitarbeitslose hier, Betriebe, die verzweifelt Mitarbeiter suchen, dort-sobald die Wirtschaft anspringt, wird der Fachkräftemangel Kochers Hauptprojekt. Die ÖVP sieht in erster Linie einen "Mismatch" zwischen Bundeshauptstadt und dem Westen. Sie zeichnet das Bild der Wiener, die lieber zum AMS als dorthin gehen, wo Jobs sind-im oberösterreichischen Industriecluster oder auf der Tiroler Alm. Eine Ausweitung der zumutbaren Anfahrtszeit zum Arbeitsplatz von derzeit einer Stunde ist im Regierungsprogramm nicht geplant.



Die überregionale Vermittlung beschränkt sich in der Praxis derzeit auf den Tourismus, da ein Quartier bereitgestellt werden muss. Sie kommt für Personen infrage, die keine Betreuungspflichten haben. Im Vor-Coronajahr 2019 wurden 30.000 Personen Jobs in anderen Bundesländern vorgeschlagen. Zwölf Prozent wurde das Arbeitslosengeld gesperrt, weil sie die Annahme verweigerten. Bei der überregionalen Vermittlung wird drei Mal so häufig gesperrt wie nach Jobvorschlägen in der Region. Zwang funktioniert also nicht. Eher fördert das AMS-Ticket auf die Tiroler Alm die Neigung von Arbeitssuchenden, sich doch an die Supermarktkasse ums Eck zu setzen-ein interessantes Forschungsfeld für Verhaltensökonomen.



Martin Kocher: Aufsteiger und Quereinsteiger

Die rasche Ablöse von Christine Aschbacher ersparte ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Mühsal, sich über Wochen mit einer Causa beschäftigen zu müssen, die er nicht steuern kann. Das Blitzmanöver kann über eines allerdings nicht hinwegtäuschen: Aschbachers Scheitern ist auch eines von Kurz. Als er 2017 die ÖVP übernahm, hatte er sich freie Hand bei der Rekrutierung seiner Minister ausbedungen.



Aschbachers Fall zeigt, nach welchen Kriterien Kurz Spitzenämter besetzt. Gefragt ist Verkaufstalent, nicht Expertise. Aschbacher galt als kommunikative Begabung. Schon bei den ersten Treffen mit den Sozialpartnern fiel sie durch ihre Kontaktfreude auf.



Rasch trug sie auch den Arbeitnehmer-Vertretern das Du-Wort an, den Arbeitgebern sowieso. Aschbachers Stärken lagen in Moderation und Mediation, etwa bei der Entwicklung der Modelle zur Corona-Kurzarbeit. Beschäftigungspolitik war dagegen nicht ihr Fach. Und als Familienministerin übertrieb sie es mit PR-Schmähs. So ließ sie sich dabei fotografieren, wie sie einem Baby einen Geldschein in die Patschhändchen steckte.