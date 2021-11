Wo liegt der (Impf-)Reiz?

Es ist so weit, wir befinden uns mitten in der vierten Welle. Leider nicht am Strand – nein – sondern im Alltag mit dem Coronavirus. In einem wissenschaftlichen Kraftakt wurden, schneller als bei vielen anderen Krankheiten, wirksame und sichere Impfstoffe entwickelt. Rund die Hälfte der Weltbevölkerung hat mindestens eine Dosis erhalten. Ein „Massensterben“ der Geimpften, wie es einige Verschwörungstheoretiker ankündigten, blieb aus. Pandemie vorbei - sollte man glauben.

Nun stehen wir aber wieder vor einem Lockdown. Die Intensivstationen sind gut gefüllt und zwar zum Großteil mit Ungeimpften. Natürlich liegen auch immunisierte Personen dort, ist die Impfung doch nicht zu 100 Prozent wirksam und hält der Schutz auch nicht ewig an. Und doch sollte man meinen, das sei genug Anreiz, um sich impfen zu lassen. Aber scheinbar nicht. Die Impfquote in Österreich hat sich gerade mal so auf 66 % hochgekämpft. Der Rest teilt sich laut Umfragen vor allem in zwei Gruppen: Jene, die sich nicht impfen lassen wollen und jene, die noch darüber nachdenken.