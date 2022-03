Heinrich von Kleist schrieb einen bekannten Aufsatz über "die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden". Bei Sobotka wirkt es, als ob sich die Gedanken verflüchtigen, wenn er zum Dozieren ansetzt. Auch mit Namen tut er sich schwer. Seinen ÖVP-Klubobmann Wöginger nannte er im Plenum bereits Gustav statt August. Und vergangene Woche sprach er den ÖVP-Abgeordneten Stocker im U-Ausschuss wiederholt mit "Stockinger" an.

Wolfgang Sobotka ist freilich nicht nur ein gebildeter, sondern auch ein feinsinniger Mensch. Neben Geschichte studierte er auch an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Violoncello und Musikpädagogik) sowie am Brucknerkonservatorium in Linz (Dirigieren). Seine politische Prägung erlebte er allerdings in einer ganz und gar nicht feinsinnigen Organisation: der ÖVP Niederösterreich, an deren regionale Allmacht vielleicht noch die Wiener SPÖ heranreicht.

Sobotka wäre gern Landeshauptmann geworden. Doch Erwin Pröll bevorzugte Johanna Mikl-Leitner und kommandierte seinen stellvertretenden Landeshauptmann 2016 nach Wien ab. Als Innenminister entwickelte Sobotka bemerkenswerte destruktive Kräfte und sabotierte die Regierungsarbeit von SPÖ-Kanzler Christian Kern und ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner. Der Profiteur dieser Aktivitäten, Sebastian Kurz, machte Sobotka nach dem Wahltriumph 2017 zum Nationalratspräsidenten.

Kurz ist Geschichte, doch seine Postenbesetzung wirkt nach und hilft der ÖVP, den Korruptions-Untersuchungsausschuss abzufedern. Als dessen Vorsitzender hat Sobotka durchaus ein paar Hebel, wie vergangenen Mittwoch im Parlament zu beobachten war. Er erteilt bei Meldungen zur Geschäftsordnung das Wort, am liebsten drei ÖVP-Abgeordneten hintereinander. Er verzögert die Sitzung. Er snobbt Abgeordnete anderer Fraktionen ab. Im Zusammenwirken mit ihrem Nationalratspräsidenten gelang es den ÖVP-Abgeordneten, dass Bundesparteiobmann Karl Nehammer kaum eine unangenehme Frage beantworten musste.

Der Vorsitzende Sobotka kann den U-Ausschuss zwar nicht steuern, aber seinen Ablauf verkomplizieren. Dass über seinem Vorsitz eine dröhnende Befangenheit liegt, ficht ihn nicht an. So befasst sich der U-Ausschuss mit Postenbesetzungen und Freunderlwirtschaft im Innenministerium, auch in Zusammenhang mit Sobotkas Amtszeit. Dieser streitet Interventionen von außen nicht ab, nennt sie aber lieber "Bürgeranfragen". Eventuell wird Sobotka sogar selbst als Auskunftsperson geladen. "Wahrscheinlich tut er sich selber, der ÖVP, dem Nationalrat, der Republik und der Politik als Ganzes einen Dienst, wenn er sich ernsthaft überlegt, den Vorsitz weiterzugeben", sagt Vizekanzler Werner Kogler. Doch Sobotka will der "Keule der Befangenheit" nicht weichen. Denn diese sei in der Geschäftsordnung des Nationalrates nicht vorgesehen. Mit Keulen kennt sich Wolfgang Sobotka aus. Sie sind seit jeher sein bevorzugtes politisches Instrument.