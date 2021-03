Zeit für eine Frei-Corona-Kultur

An welchem Punkt hat die Regierung das Vertrauen in ihre Corona-Politik mehrheitlich verloren? Schwer festzumachen. Es ist wohl die Summe an Verordnungen, die bei einer normalen Lebensführung und Einstellung zum Virus so nicht mehr nachvollziehbar sind. Zum Beispiel der 2-Meter-Abstand im Freien.

An welchem Punkt kippen die Menschen ins Corona-Protestlager, das anzuführen sich FPÖ-Chef Herbert Kickl aufgeschwungen hat? Was lässt sie mit FFP2-Maske neben Agitatoren marschieren, die mit der Maske unter dem Kinn ihre Aerosole mit jeder Hass-Parole verbreiten? Christa Zöchling hat analysiert, wie gefährlich diese Bewegung für die Demokratie und wie groß der Zulauf für das „Zornsammelbecken“ FPÖ werden könnte. Sie hat die Demos von Beginn an begleitet und ist überzeugt: Die FPÖ wird die diffuse Stimmungslage gekonnt zu ihrem Vorteil nutzen. Gegenthese in der Redaktionssitzung: Die FPÖ wird sich mit diesem radikalen Kickl-Kurs bei bürgerlichen Wählern ins Out schießen und unterm Strich verlieren (bei allem Freiheitsdrang ist und bleibt Gesundheit ein hohes Gut in Österreich, vor allem unter älteren Wählern).