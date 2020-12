Zitate der Woche: "Alles, was sich bewegt, wird getestet"

"Alles, was sich bewegt, wird getestet. Alles, was sich nicht bewegt, wird desinfiziert." - Ein Unteroffizier des Bundesheeres bringt bei der Massentestung in der Stadthalle die Befehle auf den Punkt.

"Das Bundesheer hat sich in die Herzen der Bevölkerung getestet." - Liebe geht durch die Nasenhöhle, Stabschef Rudolf Striedinger.

"Die Telefongesellschaften müssen ja reich geworden sein." - besonders alte Menschen haben im Lockdown viel telefoniert, sagt Soziologe Franz Kolland.

"Wir sind hier nicht versammelt im Namen von Parteien, auch nicht im Namen des Parlaments oder irgendeiner Institution, sondern als Abgeordnete mit einem persönlichen Glauben." - ÖVP-Abgeordnete Gudrun Kugler weist Kritik am parlamentarischen Gebetskreis zurück.