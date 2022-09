Zitate der Woche: "Farewell, Queen Elizabeth"

"It's not a big deal." - Ex-OMV-Aufsichtsratschef und ÖVP-Spender Wolfgang C. Berndt über seine 65.000-Euro für die Volkspartei.

"Mir war nicht bewusst, dass ich auf einem ÖVP-Ticket sitze." - Spender Berndt überrascht.

"Rinder sind keine Kohlekraftwerke." - Neuigkeiten vom Präsidenten der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, Johannes Schmuckenschlager (ÖVP).