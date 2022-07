Zitate der Woche: "Mir ist Gerechtigkeit widerfahren"

"Ich bin 1,90m groß, wiege 100 Kilo. Ich bin, glaube ich, genug Angriffsfläche für alle, die mich politisch angreifen wollen." - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht seine Personenschützer weiterhin ordentlich gefordert.

"Mir ist Gerechtigkeit widerfahren." - Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wurde in seinem Steuerverfahren freigesprochen.

"Wir haben mit Österreich kein Problem." - Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu stellt die Zeichen auf Wiederannäherung.

"Er ist sehr sensibel, auch nah am Wasser gebaut." - An den Gestaden der Mur übergab Hermann Schützenhöfer (ÖVP), scheidender steirischer Landeshauptmann, an seinen Nachfolger Christopher Drexler.

"Schauen Sie gut auf dieses Land." - Nicht an Drexler, sondern an die steirischen Abgeordneten gerichtet: nochmals Schützenhöfer.